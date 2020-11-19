Плюнувший на похороны Джигарханяна сын прилетел к мертвому отцу

Сын народного артиста СССР Армена Джигарханяна примчался в Москву. Степан не успел на прощание с родителем.

Наследник актера, живущий в США, в ближайшее время собирается посетить Ваганьковское кладбище. Там Армен Джигарханян упокоился рядом со своей дочерью.

"Все, что полагается сделать в таком случае, уже делается", – коротко отметил Степан. К слову, узнав, что на похоронах со звездой театра и кино не было самого близкого по сути человека – сына – некоторые поклонники таланта мэтра решили, что мужчина просто наплевал на церемонию. Однако в период пандемии коронавируса можно понять, что добраться из Соединенных Штатов он не успел.

Напомним, Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни, его похоронили 17 ноября. В Московском драматическом театре в тот же день прошла гражданская панихида. На мероприятии журналисты заметили вторую жену артиста Татьяну Власову. А вот его третьей супруги Виталины Цымбалюк-Романовской не было. Она объяснила свое отсутствие тем, что хочет запомнить Армена Джигарханяна живым и веселым.

Недавно стало известно, что артист все-таки не женился повторно на Татьяне Власовой, как ранее сообщили СМИ со ссылкой на Марка Рудинштейна. Отметим, узнав о тяжелом состоянии здоровья знаменитости, бывшая супруга взялась за ним ухаживать.