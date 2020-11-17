Цымбалюк-Романовская предотвратила покушение на похоронах Джигарханяна

Бывшая жена Армена Джигарханяна винит родных легендарного актера в его преждевременном уходе из жизни. По словам киевской пианистки, при нормальном уходе и необходимых развлечениях 85-летний Армен Борисович еще пожил бы.

17 ноября Москва прощается с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном. На церемонию пришли коллеги, родные, близкие и друзья. Экс-супруга Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская отказалась присутствовать на похоронах. Она знала, что добром это не кончится.

Первая причина, по которой она приняла такое решение – воспоминания. Пианистка хочет запомнить любимого актера живым, улыбчивым и радостным. Видеть его в гробу Виталина не пожелала. Вторая, пожалуй, самая страшная – это плохие отношения с его родными. По словам Цымбалюк, она боялась за свое физическое здоровье. Ведь ненависть к ее персоне в последнее время достигла своего пика, и на похоронах с ней могло случиться бог весть что! В том числе и покушение. Об этом медиаперсона поведала в беседе с "Вечерней Москвой".

"Никто на церемонии не может гарантировать мне безопасность. Я бы даже не хотела об этом распространяться", – сказала Виталина.

Напомним, за отказ прийти на похороны бывшего мужа на Виталину Цымбалюк-Романовскую обрушилась волна хейта. В том числе ее критиковали и коллеги по шоу-бизнесу. Художник Никас Сафронов обвинил ее в неприличии.

Армен Джигарханян умер 14 ноября на 86-м году жизни. Его похоронят на Ваганьковском кладбище.