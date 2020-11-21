Закрутившая роман с Авербухом Арзамасова заговорила о беременности

Поклонники узнали о романе Лизы Арзамасовой с Ильей Авербухом в этом году. Влюбленные долго скрывали свои отношения, но позже все-таки появились вместе на публике. А на недавнем светском мероприятии актриса блеснула с новым кольцом, очень похожим на помолвочное.
По словам телеведущей Елены Родиной, у фигуриста серьезные намерения. В скором времени пара на самом деле заключит брак и сообщит о пополнении. Несмотря на то, что Авербух не раз говорил, что больше не хочет обзаводиться наследниками, Елена уверена: возлюбленная его переубедит.
Но пока актриса сообщает о беременности другому мужчине – партнеру в спектакле "Нюрнбергский вальс". Во время постановки Арзамасова вжилась в роль француженки, влюбившейся в советского офицера, образ которого на себя примерил Анатолий Руденко.
Согласно сценарию, героиня Лизы рассказывает возлюбленному о своем детстве. Девушка говорит, что раньше у нее было необычное прозвище – Новость, потому что ее мама, когда сообщала о беременности супругу, сказала: "У меня для тебя есть новость". Эти слова повторяются в конце спектакля, когда героиня Арзамасовой признается офицеру, что ждет от него ребенка.
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