Закрутившая роман с Авербухом Арзамасова показала кольцо на безымянном пальце

Премия "First Ladies Awards Russia'20" уже не первый год отмечает заслуги женщин в разных сферах деятельности. В этом году она фактически закрыла сезон московских вечеринок: из-за эпидемиологической ситуации в стране до февраля все массовые мероприятия отменены или перенесены в режим онлайн. Зная все это, столичные дамы пришли на премию во всей красе.

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