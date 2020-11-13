Закрутившая роман с Авербухом Арзамасова показала кольцо на безымянном пальце

Любимая всеми по сериалу "Папины дочки" и множеству театральных работ Лиза Арзамасова одержала победу в номинации "Доброе сердце". Девушка появилась на вечеринке в длинном нежном платье, с укладкой в лучших традициях всех романтических героинь. На безымянном пальце девушки журналисты заметили кольцо с большим бриллиантом. На вопрос актриса прямо не ответила, но сказала, что завидовать не стоит "даже белой завистью". Известно, что актриса сейчас находится в отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
Певица Виктория Цыганова пришла на премию в качестве дизайнера, ведь уже 25 лет у нее есть собственный бренд одежды. Она рассказала, что участвовала в неделе моды, а ее вещи "могут поспорить с яйцами Фаберже", так как их шьют вручную и каждая – отдельное искусство.
Звезда "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева поведала репортерам о своей актерской школе и призналась, что начала снимать видео в "ТикТок" и вышла замуж. Напомним, о последнем слухи ходили давно, но актриса информацию не подтверждала.
Про маски во время церемонии никто не вспомнил. Однако бдительность проявляла ведущая премии Лера Кудрявцева. Она взяла с собой пульсоксиметр, который определяет, здоров ли человек. Перед любимыми физическими контактами с гостями Кудрявцева делала им тест с помощью прибора. Самый высокий результат прибор выявил у Бочкаревой: все 100 процентов
Популярные темы форума
Мне 40 и я терпеть не могу детей
Вы верите в проклятье?
Тема шалав и простигосподек
Умер Жванецкий
Запретный плод слаще
Дзюба облажался
Как долго надо держать траур?
Месячные идут две недели
Азербайджан сбил наш вертолет
Женщина рак это беда