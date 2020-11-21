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Шоу-бизнес

"Петросян все соки выпил": безжизненная Брухунова шокировала народ

Евгений Петросян. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Брухунова обнародовала кадры трехлетней давности. По словам звезды, именно так она выглядела до замужества. Многочисленная аудитория посетовала, что Евгений Петросян "высосал" всю жизненную силу из шикарной девушки.
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В личном блоге Татьяны Брухуновой часто происходят настоящие баталии. Ежедневно разъяренные поклонницы обсуждают личную жизнь светской дамы и делятся экспертным мнением.

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Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

На этот раз поводом для чрезмерной активности на странице Брухуновой стала всего лишь одна фотография. Кадр был сделан в 2017 году. Тогда Татьяна только начала работать личной помощницей российского артиста.

Интернет-пользователи отметили, что до брака с Евгением Петросяном девушка выглядела намного моложе и свежее. Особо доброжелательные подписчики добавили, что сейчас Брухунова состарилась минимум на десять лет, подстроившись под престарелого возлюбленного даже в одежде.

"Девочки, такой брак не может пойти на пользу. Вон, Петросян-то, все соки из молодой красавицы выпил. Что же будет дальше?", – поинтересовались поклонницы.

Сама же Татьяна не стала реагировать на постороннюю критику. К слову, за время карантина звезда поняла две вещи. Во-первых, она смирилась с тем фактом, что стала выглядеть как бабушка. Во-вторых, ни единая вещь из гардероба больше не подходит Брухуновой.

Основываясь на печальных выводах, супруга Петросяна попросила помощи у зала. Ведь "интернет-знатоки" намного лучше знают, какие вещи отлично сидят на Татьяне, а какие только уродуют ее.

Автор: 21 ноября 2020, 22:01 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

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