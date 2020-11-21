"Петросян все соки выпил": безжизненная Брухунова шокировала народ

В личном блоге Татьяны Брухуновой часто происходят настоящие баталии. Ежедневно разъяренные поклонницы обсуждают личную жизнь светской дамы и делятся экспертным мнением.
На этот раз поводом для чрезмерной активности на странице Брухуновой стала всего лишь одна фотография. Кадр был сделан в 2017 году. Тогда Татьяна только начала работать личной помощницей российского артиста.
Интернет-пользователи отметили, что до брака с Евгением Петросяном девушка выглядела намного моложе и свежее. Особо доброжелательные подписчики добавили, что сейчас Брухунова состарилась минимум на десять лет, подстроившись под престарелого возлюбленного даже в одежде.
"Девочки, такой брак не может пойти на пользу. Вон, Петросян-то, все соки из молодой красавицы выпил. Что же будет дальше?", – поинтересовались поклонницы.
Сама же Татьяна не стала реагировать на постороннюю критику. К слову, за время карантина звезда поняла две вещи. Во-первых, она смирилась с тем фактом, что стала выглядеть как бабушка. Во-вторых, ни единая вещь из гардероба больше не подходит Брухуновой.
Основываясь на печальных выводах, супруга Петросяна попросила помощи у зала. Ведь "интернет-знатоки" намного лучше знают, какие вещи отлично сидят на Татьяне, а какие только уродуют ее.
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