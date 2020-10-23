Умер отец рэпера Басты

Российский рэпер Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, поделился с поклонниками печальной новостью. Артист сообщил о смерти своего отца.
По словам исполнителя, Михаил Вакуленко умер в возрасте 61 года. Причину смерти родного человека Баста называть не стал. Прощаясь с отцом, Василий назвал его "настоящим русским офицером", который верил в честность и справедливость и мечтал изменить мир, передает "Экспресс газета".
Популярные темы форума
Зверушки
Двадцатник
Жизнь заканчивается после 30
Подмышки
Мой ник
Не могу смотреть « Ледниковый период» из-за Загитовой
Гименопластика
обожаю, когда он шепчет на ухо...
Блогер умер от короны
Короновирус и обояние