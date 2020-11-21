Шнуров сильно повздорил с Бастой на шоу "Голос"

В минувшую субботу в эфир "Первого канала" вышел новый выпуск шоу "Голос". Между участниками проекта прошли музыкальные поединки. После выступления Кристины Светличной и Василия Пасечника, которое поставил рэпер Баста, Сергей Шнуров бросил в адрес коллеги несколько язвительных фраз.
Шнур обратился к Басте со словами о том, что скоро рэпер будет ставить концерты в честь Дня милиции. Лидер группы "Ленинград" подчеркнул, что его коллега утратил фантазию и художественный вкус. Номер Басты показался ему чересчур формальным и скучным. "Причем поставил номер человек, который написал великолепную вещь "Жора, где ты был?" (Песню "Е***** насос" группы "Ноггано" с ненормативной лексикой – Прим.ред.), – сказал критик. Сергей Шнуров решил, что посыл постановки Басты слишком официальный и потому не интересный. Он назвал коллегу беспринципным человеком.
"Такое ощущение, что Сергей говорит про себя просто", – оправдался Василий Вакуленко. Мужчина считает, что Шнур потерял былое обаяние и поэтому пытается самоутвердиться за счет других людей. Он не стал остро критиковать Сергея, так как решил, что это бессмысленно. На зрителей шоу "Голос" словесный поединок Шнура и Басты произвел сильное впечатление, но не все согласились со словами лидера группы "Ленинград".
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