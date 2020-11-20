"Так не делается": Алибасов сорвался из-за поступка Федосеевой-Шукшиной

Бари Алибасов резко высказался о действиях бывшей возлюбленной. Продюсер не намерен сдаваться.

Споры по поводу квартиры между Лидией Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасовым продолжаются, хотя суд решил, что жилплощадь должна вернуться к владелице. Однако продюсер хочет бороться и решил обжаловать дело.

Более того, появился еще акт приема-передачи денежных средств, согласно которому Бари Алибасов взял у Сергея Моцаря 1 394 686 рублей за квартиру. Теперь же помощник продюсера требует, чтобы звезда театра и кино вернула ему эти деньги. После этого Лидия Федосеева-Шукшина решила обратиться за помощью к главе следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину.



Это возмутило Бари Алибасова. Он считает, что главу СКР Быстрыкина не стоит вмешивать в семейные квартирные разборки. Продюсер группы "На-На" буквально сорвался от негодования.

"Так не делается. Приличные люди подарки не забирают", – заявил он. Шоумен добавил, что не будет терпеть больше клевету в свой адрес, а на оскорбления будет реагировать в рамках закона. Продюсер призвал не делать из него афериста и мошенника и опираться на звания и ордена. Бари Алибасов напомнил, что тоже является заслуженным артистом России и имеет награды.