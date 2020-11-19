Алибасов не остановится: Федосеева-Шукшина обратилась за помощью

Стало известно, что в 2019 году супруг продал ее квартиру своему помощнику Сергею Моцарю. Ранее она отписала недвижимость Бари Каримовичу с условием, что после ее смерти апартаменты отойдут ее внукам. После того, как Федосеева-Шукшина узнала, что квартира была продана совершенно чужому для нее человеку, она обратилась в суд. Имущество было возвращено, однако теперь супруге придется вернуть помощнику продюсера и долг, составляющий больше миллиона рублей.
Так, Бари Алибасов собирается отстаивать свое право на квадратные метры в апелляционной инстанции. По словам его адвоката, права клиента и правда были нарушены, а Федосеева-Шукшина не поняла, что подписывала.
Стоит упомянуть, что экспертиза относительно способности жены понимать происходящее здесь и сейчас проведена не была. Актриса уверена: Алибасов не остановится, пока не присвоит ее квартиру.
Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отреагировал на обращение и поручил организовать доследственную проверку с целью изучения всех обстоятельств произошедшего. Ход и результаты данного процесса контролируются центральным аппаратом ведомства.
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