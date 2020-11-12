"Они меня добивают": Федосеева-Шукшина взывала из-за подлости Алибасова

В прошлом месяце Лидии Федосеевой-Шукшиной удалось вернуть квартиру, которую она ранее подарила Бари Алибасову, а он, в свою очередь, переписал недвижимость на своего помощника Сергея Моцаря. Теперь мужчины подали апелляционную жалобу. Они намерены доказать, что сделка была законной.

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