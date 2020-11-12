"Они меня добивают": Федосеева-Шукшина взывала из-за подлости Алибасова

Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник не удивлена поступком Бари Алибасова. Несмотря на разные заявления продюсера группы "На-На", юрист ожидала апелляционную жалобу. Но она уверена: у музыканта и его помощника Сергея Моцаря не получится победить в битве не за свое имущество.
Вербицкая-Линник считает, что Бари Каримович приводит банальные доводы, они не помогут ему в судебном процессе. По мнению адвоката, артистка законно и вовремя оспорила сделку, которая была осуществлена ранее. Кроме того, Лидия Николаевна привела убедительные аргументы, пишет Пятый канал.
Юрист сравнила судебный процесс Алибасова и Федосеевой-Шукшиной с делом Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина, которые, по версии следствия, незаконно завладели имуществом родственников Алексея Баталова. По словам адвоката, в обоих случаях прослеживается жажда наживы.
Лидия Николаевна, напротив, удивлена подлым поступком супруга. "Ну зачем же они меня добивают?!", – процитировала Вербицкая-Линник артистку. Федосеева-Шукшина по-прежнему предполагает, что на Алибасова кто-то влияет. Она не верит, что Бари Каримович сам выступает инициатором скандала.
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