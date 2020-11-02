Появились фото избитой дочери Даны Борисовой

Дана Борисова пожаловалась, что ее 13-летняя дочь Полина стала жертвой собственного отца, бизнесмена Максима Аксенова. Якобы мужчина набросился на наследницу и избил ее ремнем. Фотографии побоев появились в Сети.

Дана Борисова сообщила новые подробности инцидента. По ее словам, Дочь Полина на протяжении нескольких месяцев не общалась с отцом Максимом Аксеновым. Якобы причина была в фотографии девочки в социальной сети. На снимке у Полины бретелька приспущена на плече, и это очень не понравилось ее отцу (и его родственникам, по всей видимости). "Они назвали это развратным и сказали, что, пока не удалит, они с ней общаться не будут. Отец ей даже занятия по танцам перестал оплачивать", – сообщила телеведущая.

Когда Полина убрала эту фотографию, то родственники сменили гнев на милость и даже пригласили в гости. Без задней мысли девочка, прихватив домашнего питомца, отправилась к отцу. Сразу начались проблемы. "Когда отец пришел, он ей предъявил: "Че ты волосы покрасила, ты вся в мать". У них это фирменное – вся в мать – значит, плохая. Сказал, что собака что-то пролила, чтобы Полина убрала это все, Полина ответила: "Скажи хотя бы "пожалуйста". Он разозлился, повалил ее на пол", – рассказала Дана Борисова.

Популярная ведущая намерена не оставлять без наказания эту историю. Она уже обратилась к юристу за советом. Но предварительно сфотографировали побои, отправились в травмопункт. По словам Даны, Полина ей внезапно призналась, что отец проявлял агрессию и раньше, но никогда не доходило до применения силы.

"У Полины уже началось: "Папа хороший, может, я виновата?" Я ей ответила, что он, может, и хороший, но тебя избил. Какую-то ответственность он за это понесет, мне уже адвокат позвонил. Я пока не знаю, как именно, мы побои не стали снимать, но точно что-то с этим сделаем", – пообещала Дана Борисова.