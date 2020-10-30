Нашедшая наркотики у Даны Борисовой дочь начала прогуливать школу

Дочь Даны Борисовой не так давно рассказывала налево и направо, что ее мать наркоманка, принимает бесконтрольно запрещенные препараты и ведет странный образ жизни. Девочка съехала к своему отцу. Однако теперь все изменилось.

У телеведущей Даны Борисовой сложные отношения с 13-летней дочерью Полиной. После того, как три года назад журналистка призналась в пристрастии к наркотикам, девочка отдалилась от нее. Она съехала жить к отцу, бизнесмену Максиму Аксенову. Это сопровождалось скандалом на глазах у всей страны, взаимными обвинениями и даже привлечением правоохранительных органов.

После этого дочь перестала общаться с матерью. Дана Борисова проходила терапию в Таиланде в попытке избавиться от пагубной зависимости. Сейчас ситуация под контролем. И дочь решила вернуться к матери.

В августе Дана Борисова поздравила Полину с днем рождения и подарила ей много подарков. Она пообещала, что станет хорошей мамой и попросила у дочери прощения.

Телеведущая рассказала, что семья воссоединилась и показала, как мать и дочь проводят время. Полина учится на дистанционке. Это оказалось непросто для девочки. Оказывается, по утрам она включает урок и спит дальше, прогуливая таким образом школьные занятия. Ответственной мамаше приходится выступать в роли надзирателя, врываться в комнату и контролировать ситуацию, пишет "Вокруг-ТВ".

Напомним, что наркотическую зависимость у Даны Борисовой выявила ее мать. Она нашла у нее запрещенные препараты. Позже в комнате матери вещества находила и ее дочь Полина. Дана говорила своему ребенку, что ей необходимо принимать эти таблетки для здоровья. Все чуть не закончилось трагедией, когда собачка даны едва не отравилась препаратами.