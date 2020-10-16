Дана Борисова сообщила о свадьбе

Дана Борисова дала интервью. Популярная телеведущая рассказала о личной жизни.

Дана Борисова была замужем лишь раз. Летом 2015 года популярная ведущая сочеталась с браком с неким Андреем Тищенко. Однако меньше, чем через год супруги расстались. Впоследствии Дана Борисова утверждала в интервью, что вышла замуж в наркотическом беспамятстве. Более того, якобы они употребляли вместе с мужем.

С тех пор Дана Борисова больше замуж не выходила. Более того, сейчас популярная ведущая даже не думает о свадьбе. "Я замуж не хочу совсем. Мне и так хорошо. Я действительно не хочу никакого мужа: зачем мне он? Я далеко не одна. У меня есть семья: мама, папа, дочка Полина, подруги, знакомые. Что за предрассудки? Если женщина не замужем, значит, она какая-то ущербная?" – задала риторический вопрос Дана Борисова.

Впрочем, телеблондинка все равно периодически получает предложения руки и сердца. "В"Инстаграме", конечно, пишут разные дурачки: "Дана, выходи замуж за меня!" Но это такой бред, что я если и реагирую, то только на приколе", – сообщила телеведущая.

Дана Борисова больше всего радуется тому, что смогла наладить отношения со своей дочерью-подростком Полиной. По словам ведущей, они у них почти идеальные. "У Полинки каникулы сейчас, поэтому она сидит дома. А так дочка ходит в английскую школу, занимается с репетиторами. Недавно мы с ней из Крыма вернулись. Отдохнули недельку и прекрасно провели время!" – похвалилась Дана Борисова.

Напомним, что дочь Полина родилась у популярной ведущей в 2007 году от бизнесмена Максима Аксенова. Однако, несмотря даже на наличие ребенка, пара так и не оформила отношений.