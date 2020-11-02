"Имею право не верить Эрнсту": критик Пугачевой обвинил Первый канал в бандитизме

Скандал вокруг шоу Первого канала "Голос.Дети" набирает обороты, особенно после заявления "первой кнопки" о судебных разбирательствах с людьми, сомневающимися в прозрачности решений наставников. Один из ответчиков – музыкальный критик Сергей Соседов – не боится суда, более того, выступил с новыми обвинениями.

Скандал разразился после успеха Александры Будниковой (дочери ведущего Первого канала Романа Будникова), к которой во время слепых прослушиваний повернулись все наставники. Актер Станислав Садальский, политик Максим Сурайкин и критик Сергей Соседов высказали сомнения в честности такого выбора. В ответ Первый канал пригрозил им судом.

Сергей Соседов уверен в абсурдности ситуации. "Как можно подавать в суд на мнение? Я и в суде скажу, что имею право не верить Эрнсту. Может быть, он честный. Но я не верю. И что, с меня за это штраф возьмут или в тюрьму посадят?" – возмущен эксперт.

Музыкальный критик специально посмотрел то самое выступление Александры Будниковой. Его он оценил не очень высоко: "Чувствуется, что учится, занимается с педагогом, но поет, как расстроенное пианино. Где четверть тона не дотягивает, где 1/8. Музыкально, но фальшиво. Ей пахать и пахать!"

Специалист заявил, что у него есть хорошие адвокаты, которые обязательно выиграют это дело, если суд не будет подкуплен. А в последнем он совсем не уверен.

"Такое поведение "Первого канала", знаете… Они так уверены в своей правоте и непогрешимости... Я боюсь, что суд может быть подкуплен. Канал богатый. Хочу обратить внимание общественности на это. Вся эта история пахнет дешевыми понтами и бандитизмом. Я бы так и написал: судебные угрозы "Первого канала" пахнут бандитизмом", – заключил Сергей Соседов.

Напомним, что ранее Сергей Соседов был одним из самых преданных поклонников Аллы Пугачевой. Но в последнее время открыто выступает с критикой в адрес Примадонны. Он убежден, что артистке давно пора уйти на покой и не позорить себя исполнением новых композиций, ведь, по его мнению, у нее давно уже нет голоса, да и репертуар оставляет желать лучшего.