Еще махинации: Садальский нанес новый удар по Первому каналу

Первый канал заявил о подготовке к суду с актером Станиславом Садальским, музыкальным критиком Сергеем Соседовым и главой партии "Коммунисты России" Максимом Сурайкиным. Те заявили о том, что на шоу "Голос" может присутствовать блат. Более того, теперь актер уверен, что и в шоу "Ледниковый период" не все честно.

Станислав Садальский опубликовал изображение актрисы Надежды Михалковой и фигуриста Максима Маринина, сделанное во время их проката на телешоу "Ледниковый период". Актер высказал подозрение в успешности этой пары. Он заподозрил и в этой передачи махинации. "Неужели и здесь папа договорился ?!.... вот и ходит... руки коромыслом) Со мной, как никогда, почти все читатели согласились, все решают связи. Зрители заметили, что члены жюри завышают оценки дочке Никиты Михалкова. Жюри тянет дочь Михалкова в финал: Надежде подсуживают на шоу "Ледниковый период", – заявил Станислав Садальский.

Актер вспомнил о скандальной победе на шоу "Голос" дочери Алсу Микеллы. Тогда общество переполошилось, когда выяснилось, что девочка выиграла с большим отрывом. Народ так был возмущен, что в результате было возбуждена проверка. Выяснилось, что за девочку действительно много голосов, но не настолько, чтобы победить. В итоге, было решено присудить победу всем финалистам. Впоследствии Алсу призналась, что просила всех родных и близких голосовать за дочь, но она и представить не могла, к каким последствиям это приведет.

"Словосочетание "дочка Алсу" стало нарицательным из-за политики Первого канала подсуживать детям известных людей. Устраивают конкурсы-междусобойчики, в которых простые участники используются как статисты, для иллюзии соревнования", – ядовито отметил Садальский.

Артист дал понять, что не боится разбирательств с Первым каналом. "У Первого канала, очень плохие юристы, они совершенно ничего не понимают в юриспруденции, ведут себя как тот кот, которому делать нечего и начинает лизать яйца..." – глумливо сказал Станислав Садальский. Актера будут представлять в суде два адвоката. Садальский выразил уверенность, что те докажут и расскажут обществу о "махинациях в "Голосе".

Не остался в стороне и музыкальный критик Сергей Соседов. Он заявил, что не верит в честность подсчета голосов на шоу "Голос" и готов повторить это в зале суда. "Я имею право в это не верить. Во-первых, меня в этом никто не убедил. А во-вторых, Первый канал не Господь Бог, чтобы верить всем их словам. В каком состоянии маразма нужно находиться, чтобы обвинять в этом?" – задал риторический вопрос Соседов.