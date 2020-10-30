Критик разнес в пух и прах Наргиз за пьянство на концертах

Музыкальный критик призвал наказывать звезд за аморальное поведение на публике. Соседов привел в качестве примера Наргиз и Лепса.
К слову, певица недавно сама призналась, что позволяла себе выпить перед концертом. Она считает, что пьяные музыканты никого не смущают. Напротив, это совершенно нормально. Сергей Соседов не согласился с таким мнением. По его словам, выпить рюмку и выйти к людям пьяной – разные вещи. При этом он не стал отрицать, что такая практика была во все времена.
"Одно дело выпить для разогрева связок и своего телесного аппарата и другое дело – выходить в состоянии алкогольного опьянения", – заявил критик.
Также Соседов припомнил подобное поведение Григорию Лепсу. В 2016 году он появился пьяным на сцене в Ростове-на-Дону. В итоге певец свалился прямо во время выступления.
"Артист, упавший на сцене, должен нести материальную и моральную ответственность", – заявил он.
При этом Соседов вспомнил и инцидент с Димой Биланом, который появился на сцене пьяным. После этого он каялся и просил прощения у фанатов, а потом даже сделал большое пожертвование в пользу детей. Такое поведение критик похвалил. Он добавил, что оставлять такие инциденты без внимания – черта нездорового общества.
Что касается Наргиз, то ее персону он назвал "дутой", мало стоящей как творческая единица. Таким звездам категорически нельзя пить на выступлениях, ведь у них и без того низкий рейтинг. Также Соседов призвал Минкульт контролировать подобное поведение артистов.
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