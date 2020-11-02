"Как простые смертные": Агутин и Варум поразили народ новым фото после новостей об измене

Недавно общественность вновь заговорила о неверности Леонида Агутина. Якобы во время "Кинотавра" певец изменил Анжелике Варум с молодой брюнеткой. Супруги не стали комментировать слухи.
Впрочем, за 20 лет брака между артистами было многое. Агутин не раз говорил, что главное достоинство Анжелики – умение не зацикливаться на обидах и находить выход из сложных ситуаций.
Накануне Леонид поделился в "Инстаграм" новым снимком с женой. Супруги позировали в простой утепленной одежде на фоне осенних деревьев и пасмурного неба. "На крыше дома своего", – подписал кадр музыкант.
Пользователи Сети обратили внимание, что артисты выглядят счастливыми. Также они не стали ретушировать снимок или использовать фильтры, как это делают другие знаменитости. "Как простые смертные на отдыхе", "Такие настоящие и домашние", – отметили фолловеры.
Напомним, на прошлой неделе Анжелика Варум представила новый музыкальный альбом "Грустная bossa". По словам артистки, каждая композиция полностью отражает ее состояние. А песни в альбоме преимущественно грустные.
Популярные темы форума
Вопрос к гражданам Белоруссии
Предупреждали !
изменой за измену
как понять, что изнасиловали?
принудительная стерилизация
Какую бы вы выбрали?
Кто из знаменитостей красиво стареет?
Дети или муж?
Чем больше у женщины партнеров тем уродливее дети
Ляшки натирают