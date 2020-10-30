Варум рассказала об отчаянии после новости об измене Агутина

Материал для нового альбома Анжелика Варум подготавливала во время карантина вместе с композитором и поэтом Садо Новосадовичем. Пластинка получила название "Грустная bossa" и включила в себя такие треки как "Я тебя теряю", "Неосторожные фразы", "Кто там, кроме" и другие.
Каждая композиция тронула певицу до глубины души. Автор довольно точно смог передать все мысли и эмоции Варум. Артистка спела о грусти и боли, отчаянии и надежде. "Эти песни – часть меня", – призналась Анжелика.
Вероятно, такое настояние певицы связано со слухами об измене ее супруга Леонида Агутина. В прошлом месяце СМИ сообщили, что музыкант увлекся молодой брюнеткой, с которой познакомился во время "Кинотавра". Якобы певец провел с ней ночь в гостинице.
Супруги не реагируют на слухи. Правда, недавно Анжелика Варум намекнула на проблемы в браке. Под очередной публикацией в "Инстаграм" певице предложили наказать супруга за измену ударами битой. Артистка посчитала такой способ слишком радикальным.
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