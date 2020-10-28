Певец Агутин в больнице в тяжелом состоянии

В семье певца Леонида Агутина случилось несчастье. Главу семейства срочно госпитализировали.

Появилась информация о том, что 85-летний отец популярного исполнителя Леонида Агутина попал в больницу в тяжелом состоянии. Сообщается, что якобы у Николая Петровича Агутина тяжелая форма коронавируса. Отмечается, что недуг сразил именитого пенсионера (отметим, что в свое время он пел в ВИА "Голубые гитары") еще 12 октября. Тогда артист получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Однако потом он сделал еще два теста, и те оказались отрицательными. Однако на протяжении всего этого времени Николай Агутин чувствовал себя неважно. А накануне, 27 октября, ему стало хуже. Прибывшие медики подтвердили вирусную пневмонию и снова взяли мазок. Оказалось, что уровень сатурации (степени насыщения крови кислородом) опустился до 90%. А ведь 85-летний Николай Агутин входит в группу риска. Сообщается, что сейчас медики пытаются стабилизировать его состояние.

Отметим, что пока эта информация официально не подтверждена. Ни сам сын Леонид Агутин, ни его супруга, известная певица Анжелика Варум, не прокомментировали сообщения.

Несмотря на почтительный возраст, отец Леонида Агутина Николай Петрович до недавнего времени вел активный образ жизни. Артист принял участие в музыкальном конкурсе "Голос. 60+", а до этого – женился на соседке по имени Нина. Примечательно, что избранница младше Агутина на 30 лет.

Несмотря на то, что Николай Агутин никогда не жаловался на проблемы со здоровьем, весной прошлого года стало известно, что ему провели операцию в Израиле. Утверждалось, что у Николая Агутина возникли какие-то проблемы с легкими. Не исключено, что это обстоятельство и могло сказаться на нынешнем тяжелом состоянии артиста, подхватившего коронавирус.