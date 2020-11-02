Муцениеце посмеялась Прилучному в лицо после слухов о воссоединении

Звезда в личном блоге рассказала о том, как спускалась в метро и люди ее поздравляли. "Агата, как классно, соглашайся", – говорит актриса. Знаменитость сначала не поняла, на что просят согласиться поклонники., а потом взяла в руки газету с заголовком "Вернись ко мне" и изображением Павла Прилучного.
При этом не сказано, кто кого просит снова быть вместе. "В целом, что я могу сказать... нет", – подытожила Агата Муцениеце и выкинула газету. Также актриса добавила, что в детстве ей бабушка говорила, что оказаться в прессе ужасно, ведь с твоим лицом потом могут сделать все, что угодно. "У меня в деревне в туалете лежали газеты пачкой", – отметила звезда.
Поклонники оценили шутку Агаты Муцениеце. "Два раза на одни и те же грабли не наступают😉Вы без Павла-раскрылись по новому, с другой стороны, вас стали замечать в актерской карьере, живите и наслаждайтесь (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А вот теперь пусть завоевывает обратно... Получи от этого самое большое удовольствие, Агата", пишут в комментариях.
Напомним, что официально пара рассталась в июне этого года. Разводу предшествовал громкий скандал. В личном блоге Агата Муцениеце рассказала, что Павел Прилучный поднял на нее руку. Артиста тогда осудили поклонники, однако он никак не стал комментировать ситуацию.
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