"Пусть Паша видит": Муцениеце собралась под венец

Агата Муцениеце продолжает хорошеть после развода. Она активно ведет свой "Инстаграм" и не скрывает подробностей личной жизни. Ежедневно перед подписчиками предстают свежие потрясающие фото и видео из жизни звезды.

Агата Муцениеце выложила в раздел "Сторис" своего микроблога видео, на котором предстала в открытом топе, оголившем ее плечи и грудь. Подписчикам открылась пикантная деталь на теле актрисы – яркая родинка в районе груди. В фан-аккаунте подписчики поддержали любимицу: "Еще смелее! пусть Паша видит". Стоит отметить, что фанаты Агаты постоянно поддерживают ее после развода с Павлом Прилучным. Они не понимают, как можно было бросить такую шикарную женщину, мать своих детей, у которой к тому же карьера на высоте.

Стоит отметить, что сейчас Муцениеце и правда находится на пике своей формы. После вторых родов она жаловалась на лишний вес. Видимо, стресс, силовые нагрузки и ежедневные утренние пробежки привели Муцениеце к шикарной фигуре, которую она постоянно демонстрирует на публике.

На новом видео она гадает в специальном приложении "Инстаграм". Суть игры заключается в том, чтобы ответить на вопрос, когда состоится ее замужество. В результате фильтр напророчил Агате свадьбу через пять месяцев. Актриса с радостью отреагировала на такое сообщение. Вот только кто станет ее мужем, пока не известно.