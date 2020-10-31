Кожа да кости: Карпович критически исхудала из-за стрессов после связи с Прилучным

Вес артистки снизился до опасного значения. Весить 46 килограммов при росте 170 сантиметров по медицинским исследованиям недостаточно, поэтому Мирослава Карпович может испытывать трудности со здоровьем. Возлюбленная Павла Прилучного так сильно переживает из-за острой критики и плохой репутации, которые постигли ее из-за союза со скандальным актером, что тает на глазах.
"На самом деле она просто в ауте", – сообщил друг Мирославы Карпович. Мужчина добавил, что россияне считают актрису тварью и изменщицей, поэтому девушка не может успокоиться. Он уточнил, что артистка пытается скрывать стресс и нервное состояние, которое возникает из-за сплетен и слухов о ее личной жизни.
Романтический союз с Павлом Прилучным для Мирославы Карпович обернулся постоянными нападками хейтеров. В адрес звезды сериала "Папины дочки" поступают обвинения, оскорбления, негативные комментарии и пожелания, которые оставляют следы на ее имидже и карьере.
Напомним, что Павел Прилучный начал отношения с Мирославой Карпович после расставания с Агатой Муцениеце. Экс-супруга Павла Прилучного воспитывает от артиста двоих детей: семилетнего Тимофея и четырехлетнюю Мию.
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