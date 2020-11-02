"Возможны проблемы с зачатием ребенка": сексолог поставил диагноз повзрослевшей дочке Началовой

1 декабря единственная дочь певицы Юлии Началовой, отметит 14-летие. Это время полового созревание. У наших предков-славян в древней Руси в 12-14 лет девочек уже отдавали замуж. О том, как может в будущем сложиться интимная жизнь у Веры Алдониной, рассуждает известный клинический психолог и сексолог Елена Перелыгина.

"Потерявшая больше года назад мать Вера Алдонина оказалась в трудной психоэмоциональной ситуации, – полагает Елена. – Такие трагедии часто оставляют след в жизни человека, лишившегося родителя в подростковом возрасте, как случилось в данном случае. И я, как профессиональный психолог и сексолог, могу сказать, как важно участие в переживании девочкой этого тяжелого события взрослых членов семьи".

"Как известно, Верочка живет с бабушкой и дедушкой, у родного отца давно другая семья, – продолжает Перелыгина. – Это дополнительно осложняет ситуацию. Ведь когда ребенок остается со вторым родителем после подобной потери, то, при условии доверительных отношений, они вместе справляются с горем, дают друг другу поддержку, в итоге взрослеющий человек быстрее восстанавливает силы для дальнейшей жизни в новой ситуации. Самое главное – избежать ситуации эмоциональной закрытости и избегания переживания горя".

"Я читала в СМИ рассказы близких семьи Началовой, как стоически держится девочка и даже находит силы поддерживать дедушку и бабушку в ситуации стресса, – продолжает психолог. – Это меня насторожило. Не взвалили ли взрослые на нее непосильную ношу? Возможно, ребенок блокировал собственные переживания и взял на себя заботу о душевном состоянии старших членов семьи. Со своей стороны хочу предостеречь близких девочки, что данный механизм блокировки чувств может сыграть злую шутку во взрослой жизни Веры. Это может сказаться на дальнейшей ее способности создавать отношения с противоположным полом и удерживаться в них, на ее эмоциональности в интимной сфере, она попросту рискует в дальнейшем блокировать сексуальные ощущения".

"Часто такие люди остаются одни во взрослой жизни и не могут создать семью, – пояснила свои опасения Елена. – Они так же могут бояться заводить детей или испытывают проблемы с зачатием, так как не хотят, чтобы их дети испытали подобную потерю. Сегодня существует термин "психологическое бесплодие", когда в силу определенных психологических защит человек неосознанно блокирует возможность иметь детей. Даже если, человек, лишившейся матери в пубертатном периоде своего развития, заводит близкие отношения, они часто бывают болезненными. Он постоянно контролирует вторую половину, ревнует, даже преследует, требует регулярного подтверждения чувств и преданности. Так действует психологическая травма, полученная в детстве".

Перелыгина дала ряд ценных советов родным Верочки. "Отцу нужно сделать все, чтобы чаще видеться с Верой и участвовать в ее жизни, узнавать про ее увлечения и интересы, конечно, общаться на тему пережитой потери, – заметил специалист. – Бабушка с дедушкой должны понимать, что у девочки вся жизнь впереди и ей нельзя откладывать свои переживания на потом, когда уже сформируются определенные негативные последствия. Говорите больше о маме, не давайте подростку избегать собственных чувств. Вспоминайте Юлю, оплакивайте ее, ведь важно нужно примириться и принять произошедшее, а для этого нужно отгоревать и даже выплакать это тяжелое событие. Дайте волю чувствам и пусть девочка откроется для этих эмоций. От вас зависит ее будущее".