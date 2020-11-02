Скандальному поведению Гогена Солнцева нашли объяснение: обида на мать

Из-за поступков матери Гоген убежден в том, что женщинам верить нельзя, поэтому срывается на свою жену. Он не верит в женские слезы, а проявление нежности для него странное явление, добавила психолог. Что касается скандальных эфиров на телевидении, то для Солнцева это лишь способ заработка, потому что он боится оказаться без денег.