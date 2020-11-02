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Скандальному поведению Гогена Солнцева нашли объяснение: обида на мать

Скандальному поведению Гогена Солнцева нашли объяснение: обида на мать

Гоген Солнцев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Публика порой остро реагирует на выходки Гогена Солнцева. Эпатажное поведение шоумена некоторые связывают с психическим расстройством, поэтому советуют пройти лечение. Психолог Инна Тлиашинова поделилась экспертным мнением о поведении звезды ток-шоу.
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Для телезрителей Гоген Солнцев является фриком. Он очень вспыльчивый человек, от которого можно ожидать все что угодно. Причина такому поведению – тяжелое детство, считает эксперт.

Солнцев пережил развод родителей. Его воспитывала тетя и бабушка. Он мог оказаться в детдоме. По мнению Тлиашиновой, в такой ситуации любой ребенок будет ощущать себя брошенным и ущемленным.
Из-за нехватки любви и заботы Гоген стал привлекать к себе внимание с помощью драк, протестов и прочих выходок, считает психолог. Также эксперт уверена: шоумена привлекают взрослые женщины, потому что он в них ищет материнскую любовь.
"У него не было перед глазами примера счастливой семьи, он не знает, как выстроить хорошие и теплые отношения", – объяснила Тлиашинова.
Из-за поступков матери Гоген убежден в том, что женщинам верить нельзя, поэтому срывается на свою жену. Он не верит в женские слезы, а проявление нежности для него странное явление, добавила психолог. Что касается скандальных эфиров на телевидении, то для Солнцева это лишь способ заработка, потому что он боится оказаться без денег.
Автор: 2 ноября 2020, 02:09 Источник: Дни.ру
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