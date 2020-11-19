Перенесший приступ Аскольд Запашный вышел на связь

В понедельник вечером Аскольду Запашному резко стало плохо. Как выяснилось позже, у него случился приступ артериальной гипотензии. Дрессировщика с пониженным давлением доставили в городскую клиническую больницу №1, где врачи оказали ему необходимую помощь.
Эдгард Запашный в беседе с журналистами подтвердил, что его брата госпитализировали, но пояснил: он в реанимации не лежал. Когда состояние улучшилось, Аскольд сам пообщался с представителями прессы. Запашный признался, что недавно переболел ковидом.
Дрессировщик предположил, что пониженное давление – это побочный эффект перенесенной болезни. Он предполагал, что возникла угроза образования тромбов, но все обошлось.
Напомним, ранее Эдгард Запашный высказался насчет "чудовищного положения" артистов во время пандемии коронавируса. Он защитил Иосифа Пригожина, которого, по мнению дрессировщика, неправильно поняли. Директор Большого Московского государственного цирка согласился, что представители шоу-бизнеса остались без средств к существованию.
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