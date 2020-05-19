"Оставил предсмертную записку": вскрылась страшная тайна братьев Запашных

Эдгар и Аскольд Запашные согласились рассказать Лере Кудрявцевой свои тайны. Одного из членов семьи даже подозревали в убийстве, а позже родня и вовсе отвернулась от артистов.

Звезды цирка выросли в семье прославленного дрессировщика Вальтера Запашного. Он с детства готовил сыновей к выступлениям. Выходя на манеж, мужчины дарят радость и улыбки миллионам зрителей. Однако в семье у них не все так радужно.

Между собой Эдгар и Аскольд ладят прекрасно, а вот их отцу так и не удалось наладить отношения с родным братом. Как вспоминают, артисты, у каждого из родственников была своя правда.

Также Запашные рассказали, что один из членов семьи мог угодить за решетку – речь шла об убийстве. "Он оставил предсмертную записку", – говорит Эдгар. Но, как считает звезда цирка, написать прощальное письмо можно и под давлением. Они уже никогда не узнают, что или кто на самом деле подтолкнул их близкого человека к краю пропасти.

Из-за этой трагедии большая и некогда дружная семья разделилась на два лагеря. Возможно, сейчас уже и не вспомнить, с чего все началось, однако родня до сих пор воюет. Аскольд отмечает, что в последнее время отношения сильно испортились. "Особенно обидно, когда предлагаешь помощь, а в ответ "Ничего не надо", – жалуются Запашные.

В эфире шоу "Секрет на миллион" братья согласились рассказать самую страшную тайну своего клана. Якобы это темное пятно на биографии цирковых артистов до сих пор мешает им растить детей и жить беззаботно. Программа выйдет в субботу 23 мая на телеканале НТВ.