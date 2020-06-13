"На этом видео не артист Михаил Ефремов": Запашный заподозрил неладное в ситуации с актером

Несколько дней назад стало известно о том, что Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии сел за руль и выехал на встречную полосу в центре столицы. В результате безответственного поступка артиста, погиб водитель фургона Сергей Захаров, который и ехал навстречу артисту. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом и записывает видеообращения, на которых просит прощения.
Своих эмоций от просмотренного видео не смог сдержать и Эдгард Запашный. Дрессировщик отметил, что совсем не узнает Михаила Олеговича. По словам Запашного, данная ситуация превратила его в совершенно другого человека.
"Михаил Ефремов! На этом видео не артист Михаил Ефремов, а абсолютно растерянный человек Михаил Ефремов. Мои соболезнования семье погибшего", – так прокомментировал ДТП Эдгард на своей странице в Инстаграме.
Напомним, что в день ДТП артист полностью признал свою вину и не отрицал факта алкогольного опьянения. Теперь, скорее всего, Михаил Ефремов получит реальный уголовный срок. В видеообращении к семье погибшего актер просит прощения, понимая, что родственники Сергея Захарова никогда не смогут забыть о случившемся. Более того, Михаил Олегович отметил, что в этой ситуации не существует такого понятия, как "актер Ефремов". Артист публично заявил, что никто не будет его "отмазывать", так как он готов понести наказание за совершенное преступление.
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