Телегин бросил трехлетнюю дочь от Пелагеи

Бракоразводный процесс певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина продолжается. Но артистка больше беспокоится за дочь, которую перестал навещать отец.

Пелагея и Иван Телегин прожили в браке четыре года. За это время у супругов появилась не только общая дочь, но и имущество. Например, звездная чета обзавелась квартирой в Москве, стоимость которой составляет 85 миллионов рублей, а также загородным домом в 50 миллионов.

По словам друга хоккеиста, Пелагея делит с мужем даже мелочи, будь то украшения или бытовая техника. У поддерживающих Телегина людей сложилось впечатление, что артистка хочет оставить экс-возлюбленного без копейки, ведь при разводе певица якобы планирует отсудить до пяти миллионов долларов.

Адвокаты Пелагеи парируют: Иван сам претендует на имущество, но как минимум по совести он не имеет на него права. Представители певицы рассказали, что квартиру в столице приобретала мать артистки Светлана Ханова, а деньги в загородный дом в основном вкладывала певица.

Также адвокаты поведали, что Иван Телегин перестал навещать трехлетнюю дочь Таисию. Более того, с недавних пор Пелагея самостоятельно платить няне. Певица рассчитывает, что ей удастся взыскать алименты с хоккеиста. Ранее сообщалось о сумме в 800 тысяч рублей.