"Хватит худеть": народ переживает за отощавшую Пелагею

Накануне артистка опубликовала в личном блоге несколько новых снимков. На них знаменитость предстала в коротком платье с цветочным принтом. Певица продемонстрировала стройные ноги и изящные запястья.
Поклонники обеспокоились внешним видом Пелагеи. Многим показалось, что артистка чересчур похудела. Некоторые начали переживать, а все ли у певицы хорошо со здоровьем.
"Полечка, вы так похудели👏 Вам к лицу (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Пелагея вы с диетой аккуратнее мы же вас", "Что худая то такая ?", "Ох, и худенькая", "Какая стройная и красивая!", "Отощала то опять как. Не, не красиво", "Полечка-душечка больше не худейте пожалуйста", "Хватит худеть", – написали обеспокоенные.
По словам юристов артистки, спортсмен отказывается платить алименты и не проявляет интереса к малышке. Однако адвокат хоккеиста не подтвердил эти сведения.
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