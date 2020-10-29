"Хватит худеть": народ переживает за отощавшую Пелагею

Пелагея сейчас переживает непростые времена – недавно у певицы не состоялся развод из-за того, что представители сторон заразились коронавирусом. Вероятно, стресс отражается и на фигуре звезды.

Накануне артистка опубликовала в личном блоге несколько новых снимков. На них знаменитость предстала в коротком платье с цветочным принтом. Певица продемонстрировала стройные ноги и изящные запястья.

Поклонники обеспокоились внешним видом Пелагеи. Многим показалось, что артистка чересчур похудела. Некоторые начали переживать, а все ли у певицы хорошо со здоровьем.

"Полечка, вы так похудели👏 Вам к лицу (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Пелагея вы с диетой аккуратнее мы же вас", "Что худая то такая ?", "Ох, и худенькая", "Какая стройная и красивая!", "Отощала то опять как. Не, не красиво", "Полечка-душечка больше не худейте пожалуйста", "Хватит худеть", – написали обеспокоенные.

Артистка никак не стала комментировать догадки поклонников. Впрочем, вероятно, ей сейчас не до этого. Пелагея вот уже больше полугода занимается разводом с хоккеистом Иваном Телегиным. Пара не может прийти к консенсусу относительно имущества и опеки над дочерью Таисией.

По словам юристов артистки, спортсмен отказывается платить алименты и не проявляет интереса к малышке. Однако адвокат хоккеиста не подтвердил эти сведения.