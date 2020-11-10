Пелагея вывалила грудь на радость публике

Исполнительница поделилась кадром со съемок КВНа в своем инстаграм-аккаунте. Судя по откровенному нарду, Пелагея находится в активном поиске нового спутника жизни. Более вызывающе звезда стала одеваться после того, как рассталась со своим мужем-хоккеистом Иваном Телегиным.
Артистка старается максимально подчеркивать достоинства своей фигуры. И ей это удается. "С ума сойти! Вот это образ", "Богиня", "Убивает красотой", "Грудь вот-вот выпадет", "Огонь, невероятная", – одарили комплиментами Пелагею фолловеры.
Напомним, знаменитость стала свободной девушкой еще год назад, но формально она еще замужем. Бракоразводный процесс сильно затянулся из-за пандемии коронавируса и споров супругов о разделе имущества.
Как писали "Дни.ру", Иван Телегин уже полгода живет с любовницей Марией Гончар. Пара заботится о двух питомцах. С дочкой же от певицы Пелагеи хоккеист, по слухам, не видится. Спортсмен уверяет, что бывшая избранница не дает им встречаться из мести и обиды.
В свою очередь сторона артистки уверяет, что ситуация в действительности иная. По словам представителей исполнительницы, после того, как хоккеист встретил новую любовь, трехлетняя Таисия оказалась ему не нужна.
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