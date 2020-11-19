Орбакайте вонзила нож в спину размечтавшейся Пугачевой

Кристина Орбакайте вышла из проекта "Театра песни Аллы Пугачевой". Таким образом примадонна потеряла связь с культурно-деловым центром, который мечтала возвести в Санкт-Петербурге.

С 2008 года на Васильевском острове в Санкт-Петербурге планируется возвести культурно-деловой центр "Театр песни Аллы Пугачевой". Но по разным причинам строительство так и не началось. Чиновники считают здание слишком высоким. Мол, оно нарушит архитектурный облик города.

Проект неоднократно изменяли, но власти пока его не одобрили. Миллиардер Евгений Финкельштейн, которому принадлежит 51% доли будущего театра, обещал довести план постройки до ума. Не исключалось, что здание может быть возведено в других российских городах. Например, в Казани или Екатеринбурге.

49% доли "Театра песни" раньше принадлежали Алле Пугачевой, но артистка передала ее Кристине Орбакайте. После того, как дочь примадонны отказалась от проекта, всей компанией стал владеть Финкельштейн. Неизвестно, самостоятельно ли Орбакайте приняла такое решение или советовалась с матерью.

Если Кристина сама решила отказаться от проекта, то такое действие можно расценивать как предательство, ведь Алла Пугачева на протяжении последних десятилетий мечтала построить здание, которое увековечит ее память.