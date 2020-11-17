В Сети заговорили о четвертой беременности 49-летней Орбакайте

На опубликованных накануне снимках запечатлена Кристина Орбакайте в компании самых близких – супруга Михаила Земцова и 8-летней дочери Клавдии. Выложив кадры, певица попросила подписчиков найти на фото ребенка. Так дочь Аллы Пугачевой пошутила о прячущейся на снимке наследнице за ее спиной.
Но, похоже, пользователи Сети восприняли слова Кристины по-другому. Некоторые предположили, что Орбакайте вынашивает четвертного ребенка. Поводом для подозрений стала просторная одежда певицы. Однако не стоит забывать, что артистка, хоть и выглядит молодо, в следующем году отметит 50-летие, а значит, беременность маловероятна.
Напомним, 29 лет назад Кристина родила сына Никиту от Владимира Преснякова-младшего. В 1998 году певица подарила наследника бизнесмену Руслану Байсарову, с которым состояла в отношениях четыре года. Дочь Клавдия появилась на свет весной 2012-го. Роды прошли в США, где Орбакайте не так давно купила квартиру.
Стоит отметить, что в этом году Клавдия представила свою первую песню. Девочка спела на испанском языке. Способности внучки оценила Алла Пугачева. По мнению примадонны, дочь Кристины станет известной певицей.
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