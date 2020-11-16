Самое лучшее для ухода: Бледанс о произошедшем перед смертью Колтового

Партнер Леры Кудрявцевой по НТВ Александр Колтовой был авиалюбителем. Он отлично разбирался в самолетах и превосходно пилотировал. Что случилось в кабине в тот роковой день, теперь не узнает никто. Остается лишь гадать, что происходило в его жизни.
В последнее время в СМИ появилось много противоречивой информации о личной жизни ведущего. В тот злополучный день рядом с ним была супруга крупного финансиста Наталья Климова, у которой остались двое детей. Что их связывало, не знает никто.
Телеведущая Эвелина Бледанс вспомнила, что виделась с Александром Колтовым незадолго до его смерти. Это произошло на съемках шоу "Звезды сошлись". Выпуск был посвящен детям, оставшимся без попечения родителей, которые приняли участие в программе "Ты – супер". Эфир получился очень трогательным.
"Если можно так сказать при сложившихся обстоятельствах, тот этот выпуск был "самым лучшим выпуском для ухода", – рассказала Бледанс "НьюИнформ".
Ведущая отметила, что часто ходит на программу "Звезды сошлись". И такая тема была нехарактерной для скандальной программы.
Александра Колтового похоронили 14 ноября на Николо-Арханельском кладбище Москвы. Гроб с ним по понятным причинам был закрыт.
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