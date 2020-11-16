Самое лучшее для ухода: Бледанс о произошедшем перед смертью Колтового

Телеведущий Александр Колтовой разбился на самолете 7 ноября. Он и жена крупного московского финансиста Наталья Климова летели на базу отдыха, чтобы провести там несколько дней. Никто не знал ни об их знакомстве, ни о том, куда они направляются. Коллеги Колтового вспоминают о последних его днях.

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