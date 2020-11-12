"Это поступок": звезды восхищаются героической смертью партнера Кудрявцевой

Все знали о главной любви всей жизни Александра – его личном самолете. Десять лет ведущий грезил о нем, делал все, чтобы однажды взлететь самому. Певец Данко вспоминает, что Колтовой даже на съемках постоянно говорил об этом, и именно "с мечтой покорить небо" он останется в памяти. Исполнитель уверен, что ведущий был настоящим профессионалом и прожил достойную жизнь.
Жена Вадима Казаченко Ирина Аманти придерживается мнения, что телеведущий безукоризненно знал, как пилотировать самолет, а потому произошедшее просто не могло быть глупой ошибкой, это точно героизм "искреннего", "сопереживающего" и "настоящего" Колтового .
Певец Шура часто был гостем программ Александра, но о его страсти не знал ничего. Артист вспоминает, что после каждой программы ведущий просил его спеть "Твори добро", любил именно ее.
Актриса Анна Либерман долгое время дружила с Колтовым. Он давал девушке "ценные советы", к которым она прислушивалась. По ее словам, он был тем самым профессионалом, который отдает себя "без остатка, без фальши". Либерман вспоминает, что телеведущий однажды сделал ее по-настоящему счастливой: помог принять решение о разводе, на который она не решалась. О личной жизни артиста девушка также не знает практически ничего, но уверена: он обожал свою дочь.
Популярные темы форума
Мне 40 и я терпеть не могу детей
Вы верите в проклятье?
Таксист
Какие мужчины
Вы бы разрешили себя покрыть?
Тема шалав и простигосподек
Умер Жванецкий
Как долго надо держать траур?
Чувствую влечение к другу
Дзюба облажался