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"Это поступок": звезды восхищаются героической смертью партнера Кудрявцевой

Александр Колтовой. Фото: instagram.com/koltovoy
Уже около недели СМИ не умолкают ни на день: ведущий телеканала "НТВ" трагически погиб. Он пилотировал небольшой самолет, в системе возникли неполадки. Существует версия, что у Колтового был выбор: посадить горящий самолет на дома, попробовав спастись, или погибнуть, чтобы жили другие. Он выбрал второй вариант. Звезды поделились светлыми воспоминаниями.
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Все знали о главной любви всей жизни Александра – его личном самолете. Десять лет ведущий грезил о нем, делал все, чтобы однажды взлететь самому. Певец Данко вспоминает, что Колтовой даже на съемках постоянно говорил об этом, и именно "с мечтой покорить небо" он останется в памяти. Исполнитель уверен, что ведущий был настоящим профессионалом и прожил достойную жизнь.

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 (Александр Медведев) Шура

(Александр Медведев) Шура певец

Жена Вадима Казаченко Ирина Аманти придерживается мнения, что телеведущий безукоризненно знал, как пилотировать самолет, а потому произошедшее просто не могло быть глупой ошибкой, это точно героизм "искреннего", "сопереживающего" и "настоящего" Колтового .

Певец Шура часто был гостем программ Александра, но о его страсти не знал ничего. Артист вспоминает, что после каждой программы ведущий просил его спеть "Твори добро", любил именно ее.

Актриса Анна Либерман долгое время дружила с Колтовым. Он давал девушке "ценные советы", к которым она прислушивалась. По ее словам, он был тем самым профессионалом, который отдает себя "без остатка, без фальши". Либерман вспоминает, что телеведущий однажды сделал ее по-настоящему счастливой: помог принять решение о разводе, на который она не решалась. О личной жизни артиста девушка также не знает практически ничего, но уверена: он обожал свою дочь.

12 ноября 2020, 10:19 Источник: Собеседник.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Больше таких нету. Осиротел канал, на котором он работал. Мы, телезрители, не можем прийти в себя. Больше не хочется заходить на НТВ, там больше нету нашего любимого телеведущего, милого, приятного, обаятельного, душевного Человека. В каждом его слове слышалась порядочность, доброта, сопереживание. Как жаль. Так жаль Александра Колтового, что слово жаль не выражает всех тех эмоций, которыми можно было бы выразить нашу боль.
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