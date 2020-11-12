"Это поступок": звезды восхищаются героической смертью партнера Кудрявцевой

Уже около недели СМИ не умолкают ни на день: ведущий телеканала "НТВ" трагически погиб. Он пилотировал небольшой самолет, в системе возникли неполадки. Существует версия, что у Колтового был выбор: посадить горящий самолет на дома, попробовав спастись, или погибнуть, чтобы жили другие. Он выбрал второй вариант. Звезды поделились светлыми воспоминаниями.

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