Жена Газманова рассказала о токсикозе при беременности

В своем инстаграм-аккаунте возлюбленная певца вспомнила, как в это время ждала рождения сына Филиппа. Жена Олега Газманова отметила, что, хотя это было 23 года назад, она все помнит, как сейчас.
По словам Марины, каждый ноябрь за две недели до дня рождения наследника она становится "немножко беременной". При этом у нее возникают те же ощущения. "Все-таки токсикоз – явление не проходящее!" – пошутила избранница артиста.
День рождения у Филиппа только 29 ноября, но фолловеры уже засыпали женщину поздравлениями и комплиментами. Они отметили, что у Марины получился очень красивый парень. "Здоровья и счастья вам!", – высказались подписчики.
Напомним, супруга Олега Газманова родила Филиппа в первом браке, сейчас она счастлива с исполнителем. Они поженились 17 лет назад.
Ранее звездная пара отметила очередную годовщину свадьбы. Олег Газманов любит удивлять жену и на сей раз исполнил ее мечту: устроил фотосессию на живых альпаках прямо у них дома.
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