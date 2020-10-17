Олег Газманов обнародовал редкие кадры с сыном

Накануне Олег Газманов отправился на долгожданный отдых вместе со своей семьей. Эстрадный певец решил не мелочиться: артист прибыл на один из российских курортов.
Теплое южное море и жаркое крымское солнце позволили Олегу Газманову сделать парочку удачных кадров. На снимках артист был запечатлен в компании своего сына Филиппа.
22-летний наследник народного любимчика перенял все лучшие черты своих звездных родителей. Голубые глаза, врезанные скулы и накаченные мускулы. В одном из интервью Олег Газманов признавался, что еще в детстве звездному сыночку приходилось отбиваться от многочисленных поклонниц.
В подписи к фотографии артист подметил, что давным-давно так долго не общался с Филиппом. Олег Газманов не мог выкроить в своем плотном графике время для семьи.
Напомним, вместе со своей супругой Мариной артист воспитывает двоих детей. Единственная дочь Марианна уже в 16 лет подает надежды для российского шоу-бизнеса.
Стоит отметить, что старший сын Родион, родившийся в первом браке певца, уже зарекомендовал себя как бессменный ведущий Первого канала.
Поклонники Газманова никогда не упускают возможности, чтобы подчеркнуть сходство всех звездных наследников.
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