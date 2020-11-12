Объявлено о проблемах с финансами у Газманова

В СМИ появилась информация о том, что у Олега Газманова якобы финансовые проблемы. Речь идет о счетах двух принадлежащих артисту компаний, которые, по данным источников, заблокировала налоговая служба.

В Сети опубликованы данные о крупных финансовых проблемах у певца Олега Газманова. По данным телеграм-канала Mash, продюсерская компания артиста "Процентр" не смогла покрыть ремонт в офисе. Фонд капитального строительства подал в иск в суд на компанию на 29 тысяч рублей.

Пока артист не комментирует информацию. Представитель Олега Газманова тоже не понимает, откуда пошла такая новость. Сын певца считает сообщения домыслами, сообщает радио "Говорит Москва".

Однако по информации из открытых источников, компания "Газманов Продакшн" закрылась еще до пандемии коронавируса из-за финансовых убытков. Так что серьезные финансовые проблемы у артиста явно намечаются. Он также рассказывал, что из-за эпидемии коронавируса у него отменилось сто концертов.

Ранее в интервью Газманов и вовсе отрицал наличие у него бизнеса. Что касается "Процентра", то им руководила его жена Марина Муравьева-Газманова. В разговоре с Teleprogramma.pro она не стала опровергать информацию СМИ о блокировке счетов артиста. Однако она тоже пока не комментирует информацию.