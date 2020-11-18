"Что с грудью?": Бузова вызвала оторопь обвисшими формами

Поклонники раскритиковали певицу за свежее фото в "Инстаграм". Она опубликовала снимок, на котором позирует в обычной черной майке, но без нижнего белья.
Ольге Бузовой доставалось и за маленький размер, и за форму груди. Она же по этому поводу, похоже, не комплексует и увеличивать бюст не собирается. Артистка считает, что нет ничего постыдного в том, что природа наградила ее такой грудью.
Хейтеры же назвали бюст звезды "ушками спаниеля" и порекомендовали ей носить лифчик. "Что с грудью?", "Не думала, что такая грудь обвисшая, даже не рожала", – высказались оторопевшие пользователи соцсети. Но на критику теледива никак не отреагировала и предпочла не обращать внимания на нападки комментаторов.
Напомним, ранее Ольга Бузова попала в скандал с Аллой Пугачевой. Поговаривают, что Примадонна пыталась запретить певице появляться на съемках новогодней телепередачи "Голубой огонек". В то время, как ведущая полностью отрицает возникновение спора.
Источники уточняют, что Алла Пугачева еще в 2019 году потребовала подобных изменений. Звезда негативно настроена по отношению к Ольге Бузовой, считая, что у нее нет вокального таланта.
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