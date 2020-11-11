Ольга Бузова рассказала о травле и поделилась мудростью с пышками

Девушки не ожидали увидеть Бузову на проекте. Они были шокированы появлением гостьи. Ведущая откровенно побеседовала с участницами второго сезона шоу "Модель XL" на телеканале "Ю" о травле, которую часто приходится терпеть.
Бузова дала девушкам ценные советы и зарядила всех на успех. Она посоветовала поменьше обращать внимание на мнение других людей, ведь она не понаслышке знает, что такое хейт.
На программе красотки с пышными формами учатся быть профессиональными моделями plus-size. Проект призван доказать миру, что настоящая красота не укладывается ни в какие рамки и не может быть загнана в стандарты. По официальным данным, почти половина женского населения России приобретает одежду именно размера XL.
Эфир программы "Модель XL" с участием Ольги Бузовой состоится 14 ноября.
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