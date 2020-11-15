Провалившаяся Ольга Бузова молит о помощи

Вечером на Первом канале выйдет новый выпуск ледового проекта. Восточные регионы России уже успели посмотреть новый эпизод шоу, поэтому Ольга Бузова решила приоткрыть завесу тайны. Как оказалось, в новом выпуске Бузову и ее партнера ожидает провал. По словам поющей телеведущий, ее засудили.
Бузова пожаловалась на членов жюри в личном микроблоге. Знаменитость уверена, что ее выступление с Дмитрием Соловьевым заслуживало самых лучших оценок, между тем специалисты почему-то пожалели для них баллов.
"Меня воспитали правильно, я не буду спорить или обсуждать оценки жюри. Но они были самые низкие..." – сказала поющая телеведущая.
Артистка заметила, что все, кто смотрел номер с их участием, остались в восторге. Ольга показывала запись выступления, родным, друзьям и коллегам по шоу – все только хвалили. Бузова добавила, что и она, и Соловьев эмоционально пропустили этот прокат через себя. Артистка надеется, что поклонники увидят это. Знаменитость попросила фанатов проголосовать за их пару.
"Родные, если наша пара вам нравится, то ждем поддержки и в голосовании", – взмолилась Ольга.
Мнения подписчиков Ольги Бузовой разделились. Одни хвалили знаменитость, другие, наоборот, называли певицу и фигуриста самыми слабыми на "Ледниковом периоде".
"Сахалин посмотрел. Танец великолепный! Несправедливо заниженные оценки🤦♀️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Если вы покинете шоу, это будет справедливо. Объективно вы самая слабая пара", "Мнение жюри абсолютно верное!", "К вам изначально предвзято относились, не обращай внимания вы молодцы !👏", – пишут пользователи Сети.
Популярные темы форума
Вы верите в проклятье?
Дзюба облажался
Запретный плод слаще
Азербайджан сбил наш вертолет
Мы тоже Владика порем. Отличник!
Как сказать маме что у меня уже было?
Месячные идут две недели
Женщина рак это беда
Дочь эскортница
Как долго надо держать траур?