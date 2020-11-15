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Шоу-бизнес
Провалившаяся Ольга Бузова молит о помощи

Провалившаяся Ольга Бузова молит о помощи

Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com.
Певица и ее партнер Дмитрий Соловьев получили номинацию на вылет. Ольга Бузова считает, что жюри шоу "Ледниковый период" оценивало их номер необъективно.
прочитано 484 раза

Вечером на Первом канале выйдет новый выпуск ледового проекта. Восточные регионы России уже успели посмотреть новый эпизод шоу, поэтому Ольга Бузова решила приоткрыть завесу тайны. Как оказалось, в новом выпуске Бузову и ее партнера ожидает провал. По словам поющей телеведущий, ее засудили.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Бузова пожаловалась на членов жюри в личном микроблоге. Знаменитость уверена, что ее выступление с Дмитрием Соловьевым заслуживало самых лучших оценок, между тем специалисты почему-то пожалели для них баллов.

"Меня воспитали правильно, я не буду спорить или обсуждать оценки жюри. Но они были самые низкие..." – сказала поющая телеведущая.

Артистка заметила, что все, кто смотрел номер с их участием, остались в восторге. Ольга показывала запись выступления, родным, друзьям и коллегам по шоу – все только хвалили. Бузова добавила, что и она, и Соловьев эмоционально пропустили этот прокат через себя. Артистка надеется, что поклонники увидят это. Знаменитость попросила фанатов проголосовать за их пару.

"Родные, если наша пара вам нравится, то ждем поддержки и в голосовании", – взмолилась Ольга.

Мнения подписчиков Ольги Бузовой разделились. Одни хвалили знаменитость, другие, наоборот, называли певицу и фигуриста самыми слабыми на "Ледниковом периоде".

"Сахалин посмотрел. Танец великолепный! Несправедливо заниженные оценки🤦‍♀️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Если вы покинете шоу, это будет справедливо. Объективно вы самая слабая пара", "Мнение жюри абсолютно верное!", "К вам изначально предвзято относились, не обращай внимания вы молодцы !👏", – пишут пользователи Сети.

Автор: 15 ноября 2020, 01:58 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Лина007
А чего Бузова все время ревет на Ледниковом периоде? Ей щитовидку проверить надо.
Голову надо проверять а не щитовидку
Гость
Ответить
Про Киркорова специально говорит,как бы напоминая его просьбуставить хорошие оценки и не обижать её ,вот хитожопая Все схвачено у этой блатной Говорит, как пароль для жюри от Киркорова,что он убьет ,если узнает низкие баллы ,как бы говорит про себя,но напоминает жюри ,что она блатная
Гость
Ответить
Бузовой надо тренироваться,ей Тарасова сказала её главную ошибку ,вот и пусть исправляет,а не ноет Хочет пойти легким путем ,просит помощь от фанатов,правда не понятно,что они могут сделать,а так бездарный человек во всем бездарен Слезами не надо выбивать оценки ,а вот вливанием спонсоров в шоу,это серьезный аргумент , ещё посидит на последних местах,если чудо не произойдет и она отлипнет от партнера и будет хоть чуть чуть что то сама делать
Лина007
Ответить
А чего Бузова все время ревет на Ледниковом периоде? Ей щитовидку проверить надо.
Лина007
Ответить
Бузова катается так же хреново, как и поет.Талантов нет никаких у этой девицы, только наглость и высокомерие.
Наш Народ
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пугачара катается как слон
Гость
Ответить
иА ВЕДЬ ВЕРНО-Понятно,что пУГАЧОВА возмущается, впервые что то стала делать,а тут вдруг такие низкие оценки ,конечно ждет высоких,как быстро можно испортить человека высокими оценками ,как на 6 этапе ей подсудил Филя,а теперь такой блат, явный , не пройдет ,будет как гов в прорубе мотаться , где то на последних местах,но выгонять блатную не будут
Гость
Ответить
Понятно,что Бузова возмущается, впервые что то стала делать,а тут вдруг такие низкие оценки ,конечно ждет высоких,как быстро можно испортить человека высокими оценками ,как на 6 этапе ей подсудил Филя,а теперь такой блат, явный , не пройдет ,будет как гов в прорубе мотаться , где то на последних местах,но выгонять блатную не будут
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