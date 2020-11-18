Федосеева-Шукшина молит Бастрыкина защитить ее от Алибасова

Лидия Федосеева-Шукшина обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Актриса просит защитить ее от мужа Бари Алибасова и его помощника Сергея Моцаря. По мнению артистки, мужчины, желающие завладеть ее квартирой, не остановятся ни перед чем.

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