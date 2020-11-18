Федосеева-Шукшина молит Бастрыкина защитить ее от Алибасова

Скандал вокруг квартиры, которую Лидия Федосеева-Шукшина подарила Бари Алибасову, а он, в свою очередь, переписал квадратные метры на Сергея Моцаря, не прекращается. Актриса была возмущена поступком супруга, поэтому захотела вернуть недвижимость, а позже – и вовсе с ним развестись.
В октябре суд признал договор дарения недействительным, поэтому артистка вновь является полноправной хозяйкой этого имущества. Но Алибасов и Моцарь сдаваться не намерены. Они уже подготовили апелляционную жалобу.
Федосеева-Шукшина в шоке от настойчивости мужа и его помощника. По словам представителя Юлии Вербицкой-Линник, актриса сильно сдала на фоне скандала с квартирой. Адвокат боится, что из-за дерзких действий Бари Каримовича и Сергея история может закончиться трагично.
В письме Александру Бастрыкину Лидия Николаевна отметила, что Алибасов и Моцарь занимаются мошенничеством. Мол, они фальсифицируют доказательства и вымогают деньги. Также Федосеева-Шукшина хочет, чтобы супруг и его помощник понесли наказание, если, конечно, следственный комитет найдет для этого основания.
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