Появились данные об истинной причине развода Федосеевой-Шукшиной и Алибасова

Несколько недель назад стало известно, что Лидия Федосеева-Шукшина подала на развод с Бари Алибасовым. Впрочем, пара давно уже не жила вместе и находилась в процессе судебного разбирательства, связанного с квартирой в Новой Москве.

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