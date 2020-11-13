Появились данные об истинной причине развода Федосеевой-Шукшиной и Алибасова

Близкий знакомый подтвердил информацию о том, что актриса действительно планирует разорвать брачный союз с продюсером. Также он назвал истинные причины, которые побудили звезду на подобный шаг.
По словам юриста Юлиана Соболева, решение Лидии Федосеевой-Шукшиной – окончательное и бесповоротное. Как он отметил, до того, как Бари Алибасов подал апелляцию на решение суда по спорной квартире, у супругов еще был шанс на примирение.
Однако подобное поведение актриса считает недостойным. Она в очередной раз убедилась, что продюсер над ней просто издевается. Причем не только над ней, но и над памятью ее покойного супруга – великого режиссера и писателя Василия Шукшина, на деньги которого и была куплена недвижимость.
"Лидия Николаевна уже не могла терпеть этого хамства", – говорит Юлиан Соболев.
По словам юриста, ее давно ничего не связывает с Бари Алибасовым. Также адвокат подчеркнул, что ранее подал заявление на уголовное дело. Он уверен, что продюсер ввел актрису в заблуждение, чтобы завладеть квартирой.
Напомним, спорная недвижимость находится в районе Новой Москвы. По словам Лидии Федосеевой-Шукшиной, после свадьбы она подарила квартиру Бари Алибасову, а тот, в свою очередь, переписал ее на своего помощника. В какой-то момент актриса захотела вернуть собственность, но получила отказ.
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