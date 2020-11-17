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Шоу-бизнес

"Весь день играла на пианино": почему Цымбалюк-Романовская не явилась на похороны Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: пресс-служба Первого канала
В Московском драматическом театре завершилась церемония прощания с художественным руководителем Арменом Джигарханяном. Его третья жена Виталина Цымбалюк-Романовская не появилась ни на похоронах, ни на Ваганьковском кладбище. В ее положении это опасно – тут бывшую жену актера могли и унизить, и оскорбить, и побить. Корреспондент "Дни.ру" позвонил киевской пианистке.

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Внезапная смерть бывшего мужа нарушила многие планы Виталины. "В день, когда его не стало мне постоянно звонили, выражали сочувствие – журналисты и знакомые, – рассказала она. – У меня были планы на выходные дни – я готовлю программу русской музыки с оперной певицей. Я думала все отменить, потому что состояние было депрессивным. Но она приехала, забрала телефон и буквально заставила меня целый день играть Чайковского. И это был выход. Когда занимаешься искусством – все лишние мысли уходят и остается главное – ощущение катарсиса".

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Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

 Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

Этой выдержке Виталина научилась именно у Армена Борисовича. "Когда у него трагически погибла дочь – это стало самым тяжелым ударом в его жизни, – пояснила пианистка. – Он с большим трудом это переносил. В это же время в театре Маяковского выходила премьера спектакля "Закат" Бабеля, где он играл главную роль. Он спросил у друга-психиатра: "Как мне лучше это пережить?" И тот ответил: "Иди и играй".

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

"Армен рассказывал мне, что это стоило ему безумных усилий. Но что он вышел на сцену, спасло его... А после похорон дочери он не был ни на ее могиле, ни на похороны никогда не ходил. Говорил, что умершему это уже не нужно", – заверила Цымбалюк-Романовская.

Автор: 17 ноября 2020, 15:03
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Цымбалюк-Романовская рыдает: Названа самая сексуальная пианистка

комментарии

Ответить:

Гость
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Она может играть только яйцами богатых стариков, в детстве мамка научила.
Гость
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Пизданистка говорите , играет говорите!!!
Как говорил покойный АБД - вы на руки её посмотрите!!!
Руки лопаты шваль. , пальцы обрубки. Не надо унижать пианистов, приклеив к ним эту
Гость
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Аферистка !!!!!!!!!!
Гость
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Лгунья!!!Джигарханян был на похоронах своего друга Жванецкого.Какая страшная тетка!
Гость
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Дни ру, зачем пиарить тётку уголовницу (осужденную судом РФ по уголовному делу). Разве нет приличных людей.
Гость
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ВОРОВКА!!!!
Гость
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Не хватало еще аферистке заявиться на похороны! Народ оплевал бы её воровку!
1

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