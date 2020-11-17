"Весь день играла на пианино": почему Цымбалюк-Романовская не явилась на похороны Джигарханяна

В Московском драматическом театре завершилась церемония прощания с художественным руководителем Арменом Джигарханяном. Его третья жена Виталина Цымбалюк-Романовская не появилась ни на похоронах, ни на Ваганьковском кладбище. В ее положении это опасно – тут бывшую жену актера могли и унизить, и оскорбить, и побить. Корреспондент "Дни.ру" позвонил киевской пианистке.

Внезапная смерть бывшего мужа нарушила многие планы Виталины. "В день, когда его не стало мне постоянно звонили, выражали сочувствие – журналисты и знакомые, – рассказала она. – У меня были планы на выходные дни – я готовлю программу русской музыки с оперной певицей. Я думала все отменить, потому что состояние было депрессивным. Но она приехала, забрала телефон и буквально заставила меня целый день играть Чайковского. И это был выход. Когда занимаешься искусством – все лишние мысли уходят и остается главное – ощущение катарсиса".

Этой выдержке Виталина научилась именно у Армена Борисовича. "Когда у него трагически погибла дочь – это стало самым тяжелым ударом в его жизни, – пояснила пианистка. – Он с большим трудом это переносил. В это же время в театре Маяковского выходила премьера спектакля "Закат" Бабеля, где он играл главную роль. Он спросил у друга-психиатра: "Как мне лучше это пережить?" И тот ответил: "Иди и играй".

"Армен рассказывал мне, что это стоило ему безумных усилий. Но что он вышел на сцену, спасло его... А после похорон дочери он не был ни на ее могиле, ни на похороны никогда не ходил. Говорил, что умершему это уже не нужно", – заверила Цымбалюк-Романовская.