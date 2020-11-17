Звезда фильма "О чем говорят мужчины" влезла в скандал с Меладзе

На днях Валерий Меладзе, узнав о дополнительных ограничениях в столице, призвал коллег отказаться от съемок новогодних шоу. Певец хочет, чтобы власти, запрещающие концерты, обратили внимание на отрасль, которая сильно пострадала от пандемии.
С артистом уже согласились многие знаменитости: его супруга Альбина Джанабаева, жена его брата Вера Брежнева, Денис Клявер, Юлия Костюшкина и Лев Лещенко. Леонид Барац выступил в поддержку Меладзе накануне, опубликовав видео.
Актер заявил, что коллектив "Квартет И" не будет участвовать в съемках новогодних передач. Барац считает: столичная мэрия лишила артистов возможности заработка.
Напомним, с весны в столице действуют запрет на проведение массовых мероприятий. Разрешено только организовывать небольшие концерты и представления с заполняемостью зала в 25%. Многие театры после этого отметили, что им проще закрыться, нежели продавать четверть билетов.
Стоит отметить, что на днях Валерий Меладзе заявил о желании помогать зараженным коронавирусом в "красных зонах" медучреждения. Певец ждет обратной связи от медиков Москвы и Подмосковья.
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