Звезда фильма "О чем говорят мужчины" влезла в скандал с Меладзе

Один из основателей комического театра "Квартет И" Леонид Барац, снявшийся в фильме "О чем говорят мужчины", поддержал Валерия Меладзе, недовольного ограничениями из-за коронавируса. Актер сделал заявление в "Инстаграм".

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