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"Это нормально?": грязная матерщина возмутила Лещенко

Лев Лещенко. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Лев Лещенко высказал свое отношение к нецензурной брани на концертах. Он считает, что это недопустимо.
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Певец выразил негодование в связи с подобным поведением некоторых российских исполнителей. Лев Лещенко уверен, что они используют ненормативную лексику, чтобы эпатировать публику.

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По словам артиста, в зале могут быть матери с детьми, и подрастающее поколение будет вынуждено слушать эти скабрезности. "Я сижу, пришел на концерт и слушаю это матерное, это нормально?" – возмутился певец.

Лев Лещенко согласился с тем, что все мы пользуемся ненормативной лексикой, но это происходит в интимном кругу или если с кем-то поругались. На публике же матерщине не место, убеждена звезда.

По словам исполнителя, это просто нонсенс. Лев Лещенко посетовал на то, что в данном отношении в России сложные законы, что дает возможность некоторым артистам употреблять мат на своих выступлениях.

Ранее Лев Лещенко высказался по поводу бойкота новогодних телепрограмм, предложенного Валерием Меладзе из-за новых ограничений по коронавирусу. Он частично согласился с коллегой, но предложил более мягкие методы. Артист считает, что надо брать гонорары за съемки в праздничных шоу.

Автор: 16 ноября 2020, 16:00 Источник: Радио "Говорит Москва" ✓ Надежный источник
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