"Это нормально?": грязная матерщина возмутила Лещенко

Певец выразил негодование в связи с подобным поведением некоторых российских исполнителей. Лев Лещенко уверен, что они используют ненормативную лексику, чтобы эпатировать публику.
По словам артиста, в зале могут быть матери с детьми, и подрастающее поколение будет вынуждено слушать эти скабрезности. "Я сижу, пришел на концерт и слушаю это матерное, это нормально?" – возмутился певец.
Лев Лещенко согласился с тем, что все мы пользуемся ненормативной лексикой, но это происходит в интимном кругу или если с кем-то поругались. На публике же матерщине не место, убеждена звезда.
По словам исполнителя, это просто нонсенс. Лев Лещенко посетовал на то, что в данном отношении в России сложные законы, что дает возможность некоторым артистам употреблять мат на своих выступлениях.
Ранее Лев Лещенко высказался по поводу бойкота новогодних телепрограмм, предложенного Валерием Меладзе из-за новых ограничений по коронавирусу. Он частично согласился с коллегой, но предложил более мягкие методы. Артист считает, что надо брать гонорары за съемки в праздничных шоу.
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