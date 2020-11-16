Валерий Меладзе рвется в "красную зону"

На днях Валерий Меладзе призвал коллег отказаться от съемок новогодних передач, чтобы общественность заметила страдающую из-за пандемии отрасль. Артисты больше чем полгода сидят без работы. При этом певец отметил: каждый день тысячи человек спускаются в метро, где социальная дистанция не соблюдается.
Теперь Меладзе заявил, что хочет быть полезным врачам и людям, болеющим COVID-19. В недавнем видеообращении певец признался, что желает посетить "красные зоны" медучреждений, где содержаться зараженные. Артист обещает, в первую очередь, оказать моральную поддержу.
Также Валерий намекнул, что способен помочь и другими способами. "Если я каким-то образом и по-другому смогу быть полезным вам и пациентам, я буду очень этому рад", – сказал исполнитель хита "Самба белого мотылька". При этом артист отметил: он не пытается пиариться таким образом.
Напомним, ранее продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал призыв Меладзе к бойкоту новогодних шоу. По мнению супруга певицы Валерии, вряд ли артисты поддержат певца-бунтаря. Однако Пригожин не стал скрывать, что некоторые мысли Меладзе все-таки разделяет.
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