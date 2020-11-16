Цой высказалась против Меладзе

По мнению певицы он прав лишь в том, что подобные меры могут привлечь внимание государства. Однако не это цель артистов сегодня. Цель – оставаться с поклонниками в эту трудную минуту.
Она рассказала, что предложила бы найти иной способ решения этого вопроса. Цой убеждена, что привлечь внимание к проблемам работников сферы развлечений необходимо, все артисты должны действовать сплоченно, но то, что предлагает Меладзе – не выход.
Ранее на призыв Меладзе отреагировал солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов. Он также не согласился с певцом и ответил, что подобные шоу необходимы звездам, так как это лишняя радость и повод, чтобы о тебе вспомнили.
Напомним,
14 ноября Валерий Меладзе опубликовал пост в социальной сети, где призвал всех
артистов отечественного шоу-бизнеса отказаться от участия в новогодней
программе в этом году. Исполнитель уверен: так он привлечет внимание властей и
народа к проблемам музыкантов, лишившихся в этом году работы и заработной платы
из-за пандемии. Комментарии он отключил, поэтому мы не можем судить о мнении подписчиков. Однако затем автор отказался от этой идеи, осознав, что звезды ее не
поддержат, но отметил, что за свои слова всегда отвечает.
Популярные темы форума
Унизительное положение в исламе, поговорим
Как сказать маме что у меня уже было?
Запретный плод слаще
Мы тоже Владика порем. Отличник!
Ковид- божья кара. Как чума, холера
Азербайджан сбил наш вертолет
Как наказывали вас в детстве?
Женщина рак это беда
Месячные идут две недели
Насилие со стороны жены