Умер Армен Джигарханян Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

Стала мамой: в семье Алины Кабаевой пополнение
Шаляпин показал Колтового перед смертью
"Вывалили свои старые молочные железы": оголившаяся Королева вызвала оторопь
Вдова Кобзона вышла в свет вместе с известным мужчиной
партнеры
Понедельник
16 ноября
Лента новостей
15:00
"У меня есть ребенок": Цыганова показала поклонникам дочь
14:58
"Не уберегли": Диана Гурцкая слегла из-за опасной болезни
14:50
Валерий Меладзе рвется в "красную зону"
14:43
Папу римского застукали за греховным делом с моделью в мини и чулках
14:32
"Потемнела за две недели": вдова Этуша не находит себе места от ужаса
14:27
Устал от ненависти: Топалов объяснил перемены в жизни после слухов об измене
14:25
Крашенинников и Мизулина отозвали законопроекты с нормами об изъятии детей
14:22
Цой высказалась против Меладзе
14:11
Домогаров перестал скрывать свою новую избранницу
14:06
Белорусов призвали не надеяться на помощь Запада: Остались один на один с режимом
14:06
В Москве подросток дважды сбежал из-под присмотра
14:01
"Упертая!": Бузова плюнула Тарасовой в лицо после провала на шоу "Ледниковый период"
13:47
Партнера Кудрявцевой сожгли в уникальном гробу за 50 тысяч
13:42
Волочкова впервые показала своего мужчину с промежностью вместо лица
13:36
В семью Тодоренко пришла новая беда
13:32
Моргенштерн нацепил лифчик во время концерта в Минске
13:21
В Кремле оценили приказ Эрдогана об отправке военных в Азербайджан
13:19
"Зреть-видеть не хотел Степку-картежника": Цымбалюк-Романовская о бессовестном сыне Джигарханяна
13:17
Врач раскрыл способ остановить пандемию COVID-19 за две недели
13:16
Ведущие бренды объединились для продвижения волонтерства
12:59
Азиза о жутком происшествии в пятницу 13-го: Я сидела в луже крови, оказалась моя
12:55
"Дети – бремя": сын звезды "Джентельменов удачи" не общается с одинокой матерью
12:52
Объявлено о волне протестов из-за коронавируса
12:37
В США активистку BLM с ножом отправили в нокаут
12:16
"Пили на брудершафт": Новикова рассказала об отношениях с Жванецким
12:09
В США упавшего с горы лыжника оживили через 45 минут
12:07
"Всю ночь просыпался от боли": двухлетний сын Тодоренко получил серьезную травму
11:59
Политолог высказался о судьбе Лукашенко: Преемник сдаст его в первую очередь
11:59
В Омске расследуют смерть врача
11:44
Звезда фильма "Мираж" перестал выходить из дома из-за страшной болезни
11:35
Житель Тюмени сломал девушке челюсть за отказ познакомиться
11:32
Народ набросился на недавно родившую Подольскую: Иди корми дитя!
11:23
В Эстонии ужесточили карантин из-за коронавируса
11:17
"Ложь и оскорбления терпеть не буду": интимная переписки Казаченко стала поводом для суда с Первым каналом
11:11
"37 кг при росте 160 см": Савичева впервые рассказала об анорексии
11:06
В Хакассии мужчина зарезал собственного сына за шумную игру в нарды
10:52
Сын Джигарханяна о заявлениях Цымбалюк-Романовской после трагедии: Спекуляции "жены на час"
10:44
Новый антирекорд коронавируса в России: за сутки выявили 22,7 тысячи случаев заражения
10:33
Умер актер из "Папиных дочек": причина остается загадкой
10:31
В Москве девушка на самокате сломала мужчине ногу
10:20
Политика Молдавии при новом президенте станет антироссийской – эксперт
10:17
Молодой хоккеист умер в возрасте 13 лет
10:09
"Разучилась хотеть": молодой горячий мужик поможет вернуть желание 49-летней Орбакайте
10:00
В Австралии мужчина 12 часов отстреливался от полицейских
09:53
Галкин и Пугачева шокировали важным событием
09:46
"Она в тяжелом состоянии": что случилось с Моргуновой
09:39
В Белгороде прохожие спасли стариков из горящей квартиры
09:37
Сумасшедшая жена, психушка и погибшая дочь: страшная участь Джигарханяна
09:27
В аварии под Иркутском погибли три человека
09:16
Адвокат Степаненко поставил точку в скандале с отцовством Петросяна
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Жесткие задержания в центре Минска 15 ноября: подробности
Без родственников: умершего в одиночестве Джигарханяна похоронят чужие люди
"Армена Борисовича не стало три года назад": Цымбалюк-Романовская сделала сенсационное заявление
"Они делали это из корыстных побуждений": Цымбалюк-Романовская о недавней женитьбе Джигарханяна
"Зреть-видеть не хотел Степку-картежника": Цымбалюк-Романовская о бессовестном сыне Джигарханяна
Провалившаяся Ольга Бузова молит о помощи
Шоу-бизнес
Цой высказалась против Меладзе

Цой высказалась против Меладзе

Анита Цой. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Недавно популярный артист Валерий Меладзе призвал артистов бойкотировать новогодние шоу в связи с ситуацией в стране. Анита Цой с ним не согласна.
прочитано 288 раз

По мнению певицы он прав лишь в том, что подобные меры могут привлечь внимание государства. Однако не это цель артистов сегодня. Цель – оставаться с поклонниками в эту трудную минуту.

ПО ТЕМЕ

"Минус 7 килограммов!": Анита Цой шокировала экстремальным похудением

Денег ему не даю: Анита Цой уже год не видела покинувшего родной дом сына

 Анита Сергеевна Цой

Анита Сергеевна Цой певица

Она рассказала, что предложила бы найти иной способ решения этого вопроса. Цой убеждена, что привлечь внимание к проблемам работников сферы развлечений необходимо, все артисты должны действовать сплоченно, но то, что предлагает Меладзе – не выход.

Ранее на призыв Меладзе отреагировал солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов. Он также не согласился с певцом и ответил, что подобные шоу необходимы звездам, так как это лишняя радость и повод, чтобы о тебе вспомнили.

Напомним, 14 ноября Валерий Меладзе опубликовал пост в социальной сети, где призвал всех артистов отечественного шоу-бизнеса отказаться от участия в новогодней программе в этом году. Исполнитель уверен: так он привлечет внимание властей и народа к проблемам музыкантов, лишившихся в этом году работы и заработной платы из-за пандемии. Комментарии он отключил, поэтому мы не можем судить о мнении подписчиков. Однако затем автор отказался от этой идеи, осознав, что звезды ее не поддержат, но отметил, что за свои слова всегда отвечает.

16 ноября 2020, 14:22 Источник: Lenta.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Округлившаяся Анита Цой сплясала с "Мурзилками"

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Белорусов призвали не надеяться на помощь Запада: Остались один на один с режимом
Политолог высказался о судьбе Лукашенко: Преемник сдаст его в первую очередь
Политика Молдавии при новом президенте станет антироссийской – эксперт
Москва ищет замену Лукашенко – эксперт

Шоу-бизнес

Валерий Меладзе рвется в "красную зону"
"Потемнела за две недели": вдова Этуша не находит себе места от ужаса
Устал от ненависти: Топалов объяснил перемены в жизни после слухов об измене
Цой высказалась против Меладзе

Проишествия

В Армении сбили российский военный вертолет
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену
Анна Нетребко оказалась в эпицентре террористических атак в Вене: Кричали и бежали

Lifestyle

Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Шоу-бизнес

"Ложь и оскорбления терпеть не буду": интимная переписки Казаченко стала поводом для суда с Первым каналом

Певцу отравляют жизнь
Шоу-бизнес

Партнера Кудрявцевой сожгли в уникальном гробу за 50 тысяч

Подробности кремации

Экономика

Альтернатива банковским вкладам: куда вложить деньги в 2020 году

Эксперты дали советы
Шоу-бизнес

Устал от ненависти: Топалов объяснил перемены в жизни после слухов об измене

Певец ушел в себя

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Авербух набросился на Исинбаеву из-за расплакавшейся Тодоренко
"Одним ударом сломал орбитальную кость": боец ММА Харитонов об избиении Яндиевым
"Мне этого не хватает": известная фигуристка пожаловалась на пенсию в 90 тысяч
Волосожар упрекнула Загитову в непрофессионализме

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+