Греющаяся шкурами мертвых животных Андреева вызвала оторопь

Екатерина Андреева отправилась в путешествие и не упустила возможности надеть камчатскую душегрейку. Телеведущая поделилась впечатлением от непривычного облачения.

Екатерина Андреева – любительница путешествий, которая с радостью делится фотографиями с разных уголков планеты. Ее фанаты теряются в догадках о том, как она успевает совмещать регулярные путешествия и работу. В октябре звезда отдохнула на Камчатке и обнародовала снимки в национальном наряде.

Ведущая программы "Время" разместила снимок в камчатской душегрейке в своем инстаграм-канале. По словам звезды, душегрейка сделана из шкур оленей, которые ушли из жизни не насильственным способом. Екатерина подчеркнула, что местные олени даже после смерти греют душу людям. "И это была самая мягкая шубка из всех,которые я видела", – выразилась теледива. Она сравнила взаимодействие людей и животных на Камчатке с сюжетом фильма "Аватар".

Поклонникам Екатерины Андреевой понравились кадры, которые она сделала на Камчатке. Фанаты сделали звезде множество комплиментов и отреагировали на ее пост восторженными словами. "Самый красивый шаман на свете!", "Красивому и светлому человеку все к лицу", "Екатерина, пусть Вас минуют все неприятности!", – написали пользователи Сети.

Напомним, что телеведущей 58 лет. С 1997 года она замужем за Душаном Перовичем. Супруг Екатерины Андреевой тоже любит путешествия, поэтому присоединяется к приключениям жены, когда выдается такая возможность.