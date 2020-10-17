Греющаяся шкурами мертвых животных Андреева вызвала оторопь

Екатерина Андреева – любительница путешествий, которая с радостью делится фотографиями с разных уголков планеты. Ее фанаты теряются в догадках о том, как она успевает совмещать регулярные путешествия и работу. В октябре звезда отдохнула на Камчатке и обнародовала снимки в национальном наряде.
Ведущая программы "Время" разместила снимок в камчатской душегрейке в своем инстаграм-канале. По словам звезды, душегрейка сделана из шкур оленей, которые ушли из жизни не насильственным способом. Екатерина подчеркнула, что местные олени даже после смерти греют душу людям. "И это была самая мягкая шубка из всех,которые я видела", – выразилась теледива. Она сравнила взаимодействие людей и животных на Камчатке с сюжетом фильма "Аватар".
Поклонникам Екатерины Андреевой понравились кадры, которые она сделала на Камчатке. Фанаты сделали звезде множество комплиментов и отреагировали на ее пост восторженными словами. "Самый красивый шаман на свете!", "Красивому и светлому человеку все к лицу", "Екатерина, пусть Вас минуют все неприятности!", – написали пользователи Сети.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Жест,останавливающий неприятности.Научили-делюсь. Чем дальше на Север-тем теплее. У людей живущих в мерзлоте,снегах и вьюгах всегда есть огонёк в сердце для других. Двери их домов часто бывают открыты,вдруг,кому то надо погреться. И у порога (если хозяина нет) стоит крынка с молоком и хлебом,вдруг пришелец голодный. Так было,мне рассказывали ребята в сибирских байкальских лесах. А эта Камчатская душегрейка(какое милое слово), грела меня не только мехом.В этом селе берут шкуры умерших своей смертью оленей и они продолжают помогать людям и после ... и вот такое отношение грело меня тоже. И это была самая мягкая шубка из всех,которые я видела. Договор между людьми и животными,как в фильме «Аватар».
Напомним, что телеведущей 58 лет. С 1997 года она замужем за Душаном Перовичем. Супруг Екатерины Андреевой тоже любит путешествия, поэтому присоединяется к приключениям жены, когда выдается такая возможность.
Популярные темы форума
Подруга ходит по свалкам и мусоркам!
обида на мужчин и рак груди
Справедливость есть ?
Лидия Федосеева-Шукшина отсудила свою квартиру. Что будет дальше?
Вы верите в ретроградный Меркурий?
Никто не хочет нас обслуживать бесплатно
Коронавирус вызывает бесплодие?
Магазин скидок
Монтаж заборов и ограждений в Казани.
хроматограф портативный