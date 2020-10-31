"Баловался алкоголем": родная мать Преснякова о сложном жизненном этапе артиста

В одном из интервью Елена Преснякова рассказала, почему ее сын расстался с дочерью Примадонны. Выяснилось, что отношения всеми известных артистов никогда не были идеальными. Солисты могут похвастаться целым списком "заслуг" перед друг другом.

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