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"Человек и музыкант года": Тимати сравнил Моргенштерна с Пугачевой

Рэпер Моргенштерн. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
22-летний рэпер Моргенштерн очень популярен в молодежной среде и демонстрирует свои достижения провокационными способами. После очередной выходки артиста Тимати решил пошутить над звездным парнем с помощью песни Аллы Пугачевой.
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Многие россияне не понимают творчество Моргенштерна и не могут слушать его треки, испытывая приятные эмоции. Однако это не мешает музыканту гордиться собой, непривычно и неприлично высказываясь на всю страну. Недавно он опубликовал в инстаграм-канале перечень своих достижений и дал Тимати повод оставить забавный комментарий.

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 Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов)

Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов) певец, актёр, предприниматель

"По версии самого популярного журнала я человек и музыкант года. Я долларовый миллионер.", – так выглядит часть текста, который написал артист. Он продолжил его перечислением имущества, финансовых благ, успехов в бизнесе и других полученных им преимуществ. Парень добавил к посту несколько кадров, на которых одет в женский наряд.

Тимати отреагировал на заявление рэпера песней Аллы Пугачевой "Сильная женщина". Он отправил коллеге текст припева музыкальной композиции. Так он намекнул на то, что Моргенштерн пытается повторить триумф Аллы Пугачевой, но это у него не получится. Бывший лидер "Black Star" уверен в том, что в будущем его коллега будет забыт всеми и останется один.

Комментарий Тимура Юнусова оценили более восьми тысяч пользователей Сети. Незамысловатый юмор Тимати поднял настроение подписчикам инстаграм-канала Моргенштерна, которые следят за карьерным ростом рэпера и новыми публикациями о его жизни.

Автор: 16 ноября 2020, 02:01 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Алла Пугачева

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